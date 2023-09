Gesundheit Mehrere Hundert Teilnehmer beim Protesttag der Krankenhäuser

Mehrere Hundert Menschen haben am bundesweiten Protesttag der Krankenhäuser bei einer Kundgebung in Mainz auf die schwierige wirtschaftliche Lage in den Krankenhäusern aufmerksam gemacht. Die Polizei zählte ungefähr 700 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen von rund 1000 Menschen. Demonstranten machten ihrem Unmut mit einem lauten Konzert aus Trillerpfeifen Luft. Auf Plakaten war unter anderem zu lesen: „Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Not“.