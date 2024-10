Umweltgefahr Mehrere hundert Liter Diesel ausgelaufen

Mehrere hundert Liter Diesel sind auf einem Firmengelände in Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel ausgelaufen. Bei der Befüllung eines Tanks am Montagabend sei vermutlich aufgrund eines technischen Problems am Füllstandgeber der Dieselkraftstoff übergelaufen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der SWR berichtet.