Bauernproteste Mehrere Hundert Landwirte protestierten vor dem Landtag

Mehrere Hundert Bauern haben am Mittwoch vor dem rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz erneut gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung protestiert. Dazu waren sie nach Polizeiangaben mit rund 90 Treckern und knapp 1000 Teilnehmern in die Landeshauptstadt gekommen. Zu Verkehrsbehinderungen sei es nicht gekommen. „Ohne uns kein Essen“ war auf viele grünen Westen und Plakaten zu lesen.