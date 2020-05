Mehrere Häuser und Autos mit Eiern beworfen und verschmutzt

Kaiserslautern Unbekannte Täter haben in der Region Kaiserslautern sowie im Donnersbergkreis in mehreren Fällen Autos aufgebrochen, mit rohen Eiern beschmiert und Hausfassaden mit Eiern beworfen. Ein Tatzusammenhang könne nicht ausgeschlossen werden, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In der Nacht auf Samstag erwischte demnach ein Anwohner in Erlenbach, einem Stadtteil von Kaiserslautern, drei Täter in flagranti. Sie bewarfen ein Haus und ein geparktes Auto und konnten anschließend unerkannt fliehen.

Weitere Tatorte waren in der Gemeinde Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) und an der Bundesstraße zwischen Hochspeyer und Kaiserslautern. Dort brachen Unbekannte Autos auf und verschmierten im Inneren Eier. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mindestens 1500 Euro. In Mehlingen wurde zudem eine Hausfassade mit Eiern beworfen.