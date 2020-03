Mehrere Großveranstaltungen fallen wegen des Coronavirus aus

Koblenz/Ludwigshafen Von Kultur bis Sport: Etliche Großveranstaltungen in Rheinland-Pfalz sind wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Betroffen sind beispielsweise drei Konzerte des Musikinstituts Koblenz, wie Institutsgeschäftsführer Hans-Peter Kreutz am Mittwoch mitteilte.

Bei immer mehr Partien dürfen wegen der Verbreitungsgefahr des Virus keine Fans ins Stadion. Das betrifft zum Beispiel das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FSV Mainz 05 an diesem Samstag (14. März) in Köln.

Auslöser für die Entscheidung des Musikinstituts war laut Kreutz die Empfehlung der Landesregierung am Dienstag, Veranstaltungen bis Ende April mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern abzusagen. Die Stadt Ludwigshafen hat bereits mit einer entsprechenden Allgemeinverfügung reagiert. Dort sind nun alle Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen bis auf Weiteres untersagt. Davon betroffen ist einem Stadtsprecher zufolge unter anderem eine Sportveranstaltung für Familien sowie ein Frühjahrskonzert. Beide Veranstaltungen hätten am kommenden Wochenende stattfinden sollen.