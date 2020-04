Mehrere Festnahmen wegen Drogenhandels

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Lambrecht/Edenkoben Sieben mutmaßliche Drogendealer sind in der Südpfalz nach Durchsuchungen vorläufig festgenommen worden. In Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) und Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) wurden am Donnerstag acht Objekte durchsucht, darunter ein Hotel, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Freitag in Frankenthal mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Kriminalpolizei Neustadt habe zehn Kilogramm Marihuana und 200 Gramm Amphetamin sichergestellt.