Mehrere Brände in Schifferstadt: sechsstellige Schadenshöhe

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archiv.

Schifferstadt Bei mehreren Bränden in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) sind Schäden in sechsstelliger Höhe entstanden. Ein Brand in einem Gebüsch habe zunächst auf zwei Garagen und dann auf zwei Wohnhäuser übergegriffen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.

Von dpa

Es sei ein Schaden in Höhe von etwa 200 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Häuser seien weiter bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.