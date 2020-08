Mehrere Autos im Westerwaldkreis angezündet

Ein Auto brennt. Foto: David Young/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Rennerod/Montabaur Eine Serie brennender Autos im Westerwaldkreis beschäftigt die Polizei. Wie die Ermittler am Dienstag in Montabaur mitteilten, wurden seit Anfang August fünf Autos in Rennerod angezündet. Die Beamten gehen davon aus, dass alle Brände vom selben Täter gelegt wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa