Mehrere 15-Jährige von Jugendbande überfallen

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/Archivbild.

Ludwigshafen Drei 15-Jährige sind in Ludwigshafen von einer Jugendbande überfallen und beraubt worden. Die Jungs hätten Geld und Teile ihrer Kleidung heraus geben müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie hatten am Montagabend an einer Haltestelle gestanden, als sie von der Gruppe gezwungen wurden, mit in einen Hinterhof zu gehen.

