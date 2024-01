Modellvorhaben Mehr Zusammenarbeit bei Verwaltungsaufgaben geplant

Die rheinland-pfälzischen Kommunen wollen sich bei Verwaltungsaufgaben wie der Autozulassung, beim Eltern- und Wohngeld oder bei der Stärkung des Brand- und Katastrophenschutzes stärker vernetzen. Gemeinsames Ziel der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände sei, diese freiwillige Zusammenarbeit von Städten, Gemeinden und Kreisen landesweit auszubauen, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in Mainz. Das Land wolle die Vorhaben mit bis zu zehn Millionen Euro in diesem Jahr unterstützten. Dazu soll auch eine Beratungsstelle eingerichtet werden, um die Anfragen zu bündeln und praktische Erfahrungswerte weiterzugeben.