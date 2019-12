Mehr Wohnungen in Rheinland-Pfalz: Meist Mehrfamilienhäuser

Bad Ems In Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen Jahren Zehntausende neue Wohnungen vornehmlich in Mehrfamilienhäusern gebaut worden. Der Wohnungsbestand sei von 2011 bis Ende 2018 um insgesamt 4,3 Prozent oder um rund 83 000 Einheiten auf nunmehr etwa 2,01 Millionen Wohnungen angewachsen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mit.

Ähnlich, und zwar um 4,4 Prozent, wuchs in dem Zeitraum die Zahl der privaten Haushalte, während die Bevölkerung lediglich um 2,4 Prozent größer wurde.