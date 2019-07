Mehr Weiterbildungen zum Facharzt in der Allgemeinmedizin

Mainz Im vergangenen Jahr haben mehr Mediziner in Rheinland-Pfalz erfolgreich eine Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin abgeschlossen. Ihre Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr von 62 auf 78, wie die Landesärztekammer in Mainz am Donnerstag mitteilte.

2015 hatte es lediglich 44 Facharztanerkennungen in der Allgemeinmedizin gegeben. Laut Landesärztekammer-Präsident Günther Matheis könnte dies ein Indiz dafür sein, „dass unsere Bemühungen um eine Stärkung der Allgemeinmedizin ankommen“. Allerdings müsse zugleich die fachärztliche Grundversorgung gestärkt werden: „Auch dies müssen wir fest im Blick haben. Auch hier zeigen sich Engpässe.“