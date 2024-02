Start-Ups Mehr Unterstützung für Gründer in Biotechnologie

Künftig wird das TZM mit dem niederländischen Wissenschaftspark- und Netzwerkbetreiber Kadans kooperieren. Der hatte kürzlich angekündigt, in Mainz einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in neue Labor- und Büroräume zu investieren. Wie genau die Zusammenarbeit aussehen soll, das wird die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) an diesem Freitag (11.00 Uhr) in Mainz vorstellen.