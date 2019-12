Mehr Umsatz und weniger Mitarbeiter beim Handwerk

Ein Auszubildener im Tischlerhandwerk bohrt ein Loch in ein Brett. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild.

Bad Ems Das zulassungspflichtige Handwerk in Rheinland-Pfalz hat im dritten Quartal 6,1 Prozent mehr Erlöse verbucht als im entsprechenden Vorjahresquartal. Damit lag das Plus über dem deutschlandweiten Durchschnitt von 5,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte.

An Rhein, Nahe, Ahr und Mosel stiegen die Umsätze in allen Gewerbegruppen. Das größte Plus konnte das Kraftfahrzeuggewerbe (11,4 Prozent) verbuchen. Danach kam das Bauhauptgewerbe (6,3 Prozent).