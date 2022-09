Arbeitsmarkt : Mehr Teilnehmer an Projekt gegen Personalmisere in Gastro

Mehr Teilnehmer an Projekt gegen Personalmisere in Gastro

Mainz Knapp ein Jahr nach dem Beginn des Projekts „Working Family“ zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in der Gastronomie hat sich die Zahl der daran beteiligten Betriebe von 25 auf 42 Betriebe erhöht.

Das teilte die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit. Die Personalmisere sei nach dem Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Energiepreisexplosion die zweitgrößte Sorge in der Gastronomie, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Trier, Jan Glockauer.