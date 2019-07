Mehr Teilnehmer an Internationalen Studienkollegs

Bad Ems Die Zahl der Teilnehmer an den Internationalen Studienkollegs in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Wintersemester 2018/2019 erneut deutlich gestiegen. Insgesamt nahmen an den Kursen der Hochschule Kaiserslautern und der Mainzer Johannes Gutenberg-Uni 340 Studieninteressierte teil, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa

Das seien knapp zwölf Prozent mehr als im Jahr davor gewesen.