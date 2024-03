Polizei Mehr Straftaten erfasst: Aufklärungsquote unverändert

Trotz „der gebrochenen Dynamik“ bei der Sprengung von Geldautomaten bereiteten ihm diese die größten Sorgen, sagte Ebling. 50 dieser Taten waren es demnach 2023 nach 56 im Jahr 2022 und 4 in den ersten beiden Monaten dieses Jahres. Die Täter gingen mit äußerster Brutalität und Leichtsinn vor, so sei in einem Fall fast ein ganzes Haus mitexplodiert. Die Sparkassen, die die allermeisten Geldautomaten offerierten, hätten die Geräte inzwischen aber so präpariert, dass die Täter häufig leer ausgingen.