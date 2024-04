Kriminalstatistik Mehr Straftaten bei höherer Aufklärungsquote im Saarland

„Das ist etwas, was auch uns nicht ruhig lässt. Wir sehen das und werden natürlich auch darauf reagieren“, kündigte der Minister an. Der Forderung der CDU, künftig auch Tatverdächtige mit doppelter Staatsbürgerschaft in die Kriminalstatistik einzubeziehen, erteilte er eine Absage. „Mit der Statistik kann man relativ viel Schindluder treiben. Und es nützt uns nichts und es geht keine einzige Strafe dadurch zurück, wenn man jetzt da noch mal zusätzliche Unterscheidungen macht“, sagte er. Er denke nicht, dass man an dieser Stelle ein Erkenntnisproblem habe: „Wir wissen, dass auch das Thema Migration und fehlende Integrationsangebote ihren entsprechenden Fußabdruck in der Kriminalitätsstatistik haben.“ Dies werde auch die Innenministerkonferenz weiter beschäftigen.