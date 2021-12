Mehr späte Züge im rheinhessischen Nahverkehr

Ingelheim am Rhein Die Fahrplanumstellung am Sonntag knüpft ein dichteres ÖPNV-Netz in Rheinland-Pfalz. Im Kreis Mayen-Koblenz gibt es 102 neue Buslinien. Und von Mainz nach Alzey oder Worms kommt man am Wochenende künftig auch noch um drei Uhr früh.

Mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag unterstützt die Bahn das abendliche Ausgehen am Wochenende. Der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) und die Bahngesellschaft vlexx setzen dann mehr späte Züge ein zwischen Mainz, Mannheim, Alzey und Bad Kreuznach. Im nördlichen Rheinland-Pfalz erweitert der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) sein Busliniennetz. Darunter sind auch Nachtbusse.

In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag fährt der letzte Zug von Mainz nach Worms um 3.08 Uhr, von Mainz nach Alzey um 3.10 Uhr. Wer nach Bad Kreuznach muss, erreicht noch einen Zug um 1.40 Uhr ab Mainz.

Auch von Saarbrücken nach Mainz wird die Nachtlücke im Bahnverkehr kleiner: Der letzte RE 3 nach Bad Kreuznach wird von 21.12 Uhr auf 21.51 Uhr verschoben, weiter geht es von Bad Kreuznach in Richtung Mainz um 23.41 Uhr als RB 33.

Wer mit der S 6 zwischen Mainz und Mannheim unterwegs ist, soll mit dem Fahrplanwechsel auch mehr Komfort bekommen. Fast alle S-Bahnen sind dann mit dem neuen Triebwagen-Typ „Mireo“ unterwegs. Der RNN verspricht mit dieser Umstellung neben einem WLAN-Netz auch ein erhöhtes Platzangebot.

Im Kreis Mayen-Koblenz werde der ÖPNV völlig neu aufgestellt, erklärte der VRM. Dafür wurden 102 neue Buslinien eingerichtet. Ein Expressbus soll die Fahrtzeiten zwischen Koblenz nach Ulmen, Kaisersesch und Polch verkürzen. Mindestens im Stundentakt verkehren 13 Regio-Busse. Auch im Rhein-Lahn-Kreis und im Kreis Cochem-Zell wurde das Angebot erweitert.

Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) startet drei neue Busnetze: Eifelmaare, Eifel-Kondelwald und Neuerburger Land. Für viele Orte werde es auch an Sonntagen ein Angebot im Zweistundentakt geben, teilte der VRT mit.

Bei den RMV-Verbindungen nach Hessen wurde das Nachtangebot bereits 2019 ausgeweitet. Zum 1. Januar werden die Tickets teurer für Fahrten nach Wiesbaden oder Frankfurt. Im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds steigen die Preise im Schnitt um 1,5 Prozent.

(dpa)