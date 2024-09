Tierseuche Mehr Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest

Zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest ist ein weiterer Elektrozaun entlang der Autobahn 63 von Nieder-Olm in Richtung Mainz gebaut worden. In den nächsten Tagen soll es zudem den Bau eines Elektrozaunes am Rhein entlang von Nierstein aus in Richtung Mainz geben, teilte das Veterinäramt des Landkreises Mainz-Bingen mit. Die Zäune sollen mutmaßlich infizierte Wildschweine daran hindern, das Virus aus der Region zu tragen und damit die Tierseuche weiterzuverbreiten.