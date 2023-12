Bildung Mehr Schüler in rheinland-pfälzischen Schulen

Grund für den Zuwachs seien vor allem die gestiegene Zahl an Kindern und Jugendlichen in Grund- und Förderschulen. Der Anteil der Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund stieg laut Statistikern im Vergleich zum Vorjahr leicht an und liegt im aktuellen Schuljahr bei 27 Prozent. Im Schuljahr 2013/14 hatte dieser Anteil noch bei rund 14 Prozent gelegen.