Mehr rechtsextrem motivierte Kriminalität

Mainz Die Zahl der politischen Straftaten von Rechts ist in Rheinland-Pfalz gestiegen. Etwa 698 Taten rechts-motivierter politischer Kriminalität wurden 2018 registriert, das waren 9,9 Prozent - oder 63 Taten - mehr als 2017, wie das Innenministerium in Mainz auf Anfrage mitteilte.

Es wurden auch mehr Gewaltdelikte angezeigt. Diese Zahl stieg im Vergleichszeitraum um 38,5 Prozent von 32 auf 52 Taten. Dieses starke Plus sei in erster Linie mit den Auseinandersetzungen anlässlich der öffentlichen Versammlungen in Kandel zu erklären. Hintergrund war der Mord an der 15-jährigen Mia.