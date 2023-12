Barmer-Report Mehr psychische Probleme bei älteren Beschäftigten

Oft leisteten gerade ältere Beschäftigte in Zeiten des Fachkräftemangels einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Betriebs, erklärte Landesgeschäftsführerin Dunja Kleis am Freitag in Mainz. Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz sollten stärker in betriebliches Gesundheitsmanagement investieren. Die Krankenkasse hatte für den Report Informationen zu rund 190.000 versicherten Erwerbspersonen der Barmer aus Rheinland-Pfalz ausgewertet.