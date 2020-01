Mehr Personal: vlexx nimmt Regelfahrplan wieder auf

Mainz Das Mainzer Eisenbahnunternehmen vlexx nimmt ab dem 1. Februar seinen Regelfahrplan fast komplett wieder auf: 97 Prozent der Angebote im rheinland-pfälzischen vlexx-Netz würden wieder bedient, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Mainz mit.

„Die Lage stabilisiert sich“, teilte vlexx-Geschäftsführer Frank Höhler mit. vlexx bilde auch weitere Triebfahrzeugführer aus, um dem Personalmangel entgegenzuwirken. So sei im Januar eine Qualifizierung mit neuen Kandidaten gestartet, eine weitere sei ab April geplant. „Wir bleiben am Ball, um so früh wie möglich alle Leistungen aufzunehmen“, sagte Höhler.

Seit Mitte Dezember war es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu Zugausfällen bei vlexx gekommen. Als Grund gab das Unternehmen eine angespannte Personallage an, die auch nicht mit Leih-Lokführern ausgeglichen werden könne. vlexx verbindet jährlich über zehn Millionen Fahrgäste in den Regionen Rheinhessen, Nahe, Westpfalz, dem Saarland und in der Metropolregion Rhein-Main.