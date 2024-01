Stiftung Organtransplantation Mehr Organe in Region Mitte gespendet

Bundesweit wurden laut DSO in den 45 Transplantationszentren 2985 Organe an 2866 Patientinnen und Patienten übertragen. Das aber reicht nicht aus: Insgesamt warteten knapp 8400 Menschen in Deutschland auf ein oder mehrere Organe. Trotz des Anstiegs könne also nach dem Einbruch der Spenderzahlen im Jahr 2022 keine Entwarnung gegeben werden, erklärte der medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel.