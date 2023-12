Brauchtum Mehr Öko-Weihnachtsbäume: Nachfrage höher als Angebot

Gut die Hälfte der mehr als eine Million Weihnachtsbäume in rheinland-pfälzischen Wohnzimmern kommt aus speziellen Plantagen aus dem In- und Ausland. Das geht aus der Antwort von Umweltministerin Katrin Eder auf eine Kleine Landtagsanfrage ihres Grünen-Parteifreunds Fabian Ehmann hervor. In diesen Plantagen würden aber längst nicht immer die hohen ökologischen Standards eingehalten. Das besonders waldreiche Rheinland-Pfalz sei zwar Vorreiter bei ökologischen Weihnachtsbäumen, das Angebot an den Tannen und Fichten mit dem FSC-Label aus dem Staatswald liege aber immer noch deutlich unter der Nachfrage.