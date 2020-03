Mehr Neugründungen von Betrieben in Rheinland-Pfalz

Bad Ems Die Zahl der neu gegründeten Betriebe in Rheinland-Pfalz ist gestiegen. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr 5607 Gewerbeanmeldungen und damit 1,3 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor gegeben, teilten die Statistiker in Bad Ems am Montag mit.



Mit einem Anteil von 21 Prozent hatte der Wirtschaftszweig Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen bei den Neugründungen die Nase vorn. Den zweithöchsten Anteil mit 13,7 Prozent gab es beim Baugewerbe.

Hinzu kamen den Angaben zufolge noch sogenannte sonstige Neugründungen. Das sind Gründungen von Kleinunternehmen ohne Eintrag ins Handelsregister, es liegt keine Handwerkskarte vor und die Betriebe haben keine sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Außerdem zählen Nebenerwerbsbetriebe dazu. Im vergangenen Jahr gab es landesweit 20 426 sonstige Neugründungen und damit 1,3 Prozent weniger als 2018 noch.