Statistik Mehr minderjährige Rekruten bei der Bundeswehr

Der Anteil der Minderjährigen an den Rekruten aus Rheinland-Pfalz bei der Bundeswehr ist in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich gestiegen. So waren rund 8,7 Prozent der im Jahr 2023 neu eingestellten Soldatinnen und Soldaten 17 Jahre alt, wie aus einer Übersicht hervorgeht, die das Bundesverteidigungsministerium in Berlin auf Anfrage mitteilte. 2022 hatte der Anteil bei rund 8,2 Prozent gelegen, 2021 bei etwa 4,5 Prozent. Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 waren 7,3 Prozent der Rekruten aus Rheinland-Pfalz minderjährig gewesen, der Anteil sackte mit Ausbruch der Pandemie 2020 auf 5,9 Prozent ab.