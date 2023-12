Beschäftigung Mehr Menschen ohne Job 2024 in Rheinland-Pfalz erwartet

Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz wird im nächsten Jahr nach Erwartung der Bundesagentur für Arbeit leicht steigen. Nach ihrer Prognose wird mit einer Zunahme der Arbeitslosigkeit um 3,4 Prozent gerechnet, sagte die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, Heidrun Schulz, am Dienstag in Mainz. Die Arbeitslosenquote steigt danach auf 5,0 Prozent. Für das nächste Jahr werde eine Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung um 0,1 Prozent erwartet.