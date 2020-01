Mehr Menschen arbeiten in Rheinland-Pfalz

Bad Ems In Rheinland-Pfalz verdienen immer mehr Menschen ihr Geld. Im Schnitt haben im vergangenen Jahr über zwei Millionen Erwerbstätige in dem Land gearbeitet. Das waren 14 500 Beschäftigte oder 0,7 Prozent mehr als 2018. Die noch vorläufigen Zahlen veröffentlichte das Statische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch.



„Damit erreichte die Zahl der Erwerbstätigen zum zehnten Mal in Folge einen Höchststand.“