Mehr Masken an Schulen und weniger Teilnehmer an Feiern

Eine Mund-Nasen-Bedeckung liegt neben einem Mäppchen auf einem Tisch. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Mainz Für die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz beginnt heute wieder der Unterricht nach den Herbstferien. Die Corona-Infektionszahlen sind während der zweiwöchigen unterrichtsfreien Zeit stark gestiegen, deswegen treten in den Schulen einige Maßnahmen in Kraft, mit denen die Landesregierung die Pandemie eindämmen will.

So wird die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen bei der Corona-Warnstufe Rot auf den Unterricht ausgeweitet. Von dieser Regel wird es laut Landesregierung in Einzelfällen Ausnahmen geben. Warnstufe Rot bedeutet mindestens 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.