Mehr Kurzarbeit, etwas weniger Arbeitslose im Saarland

Saarbrücken Die Corona-Einschränkungen im November lassen den Arbeitsmarkt nicht unberührt. Die Kurzarbeit steigt. Die Arbeitsagentur macht zudem auf den schweren Stand von Menschen mit Behinderung aufmerksam.

Der Teil-Lockdown im November führte dazu, dass nach mehreren rückläufigen Monaten 650 neue Anzeigen für Kurzarbeit eingingen und zwar für insgesamt 6100 Beschäftigte, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken mitteilte. Der Schwerpunkt lag in der Gastronomie. Nach jüngsten Berechnungen wegen Genehmigungen waren im August 30 100 Menschen in rund 3500 Betrieben in Kurzarbeit.