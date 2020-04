Mehr Krankmeldungen durch Corona und Atemwegserkrankungen

Mainz Corona-Diagnosen und Atemwegserkrankungen haben die Zahl der Krankmeldungen bei der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland im ersten Quartal deutlich steigen lassen. Bis Mitte Februar (8. Kalenderwoche) waren 6250 AOK-versicherte Arbeitnehmer mit Atemwegsproblemen arbeitsunfähig gemeldet, Anfang April (14.

Kalenderwoche) waren es schon 12 166 Mitglieder - und damit fast doppelt so viele. Die Zahl der Infektionen mit Corona stieg zugleich von 0 auf 772. „Entwarnung ist dabei nicht in Sicht“, sagte AOK-Sprecher Jan Rößler am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Krankenkasse ist mit rund 1,2 Millionen Versicherten und 85 Arbeitgebern nach eigenen Angaben die größte in den beiden Bundesländern.