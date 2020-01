Mehr Klagen in der Grundsicherung im Saarland

Ein älterer Mensch hat Geldscheine in der Hand. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv.

Saarbrücken Bei den Jobcentern im Saarland sind im vergangenen Jahr mehr Widersprüche und Klagen in der Grundsicherung eingereicht als noch im Jahr davor. Menschen, die Leistungen vom Jobcenter erhalten - also etwa Arbeitslose, die Hartz IV beziehen - haben im vergangenen Jahr 7100 Widersprüche und 750 Klagen eingereicht, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das waren demnach 900 beziehungsweise 15 mehr als noch 2018. 61 Prozent aller Widersprüche und 58 Prozent aller Klagen seien zurückgewiesen oder zurückgezogen worden.