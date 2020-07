Mehr Klagen gegen Corona-Maßnahmen nach Lockerungen

Mainz Die Verwaltungsgerichte in Rheinland-Pfalz haben zunehmend Fällen zu Corona-Einzelmaßnahmen auf ihren Schreibtischen. Das hängt laut dem Justizministerium in Mainz mit den Lockerungen von Corona-Regeln zusammen, denn damit gehen größere Entscheidungsspielräume von Behörden einher.

In einem anderen Fall wies das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz in einem Eilverfahren eine Klage gegen die Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Gebäude ab. Die Pandemie sei eine ernstzunehmende Gefahr, erklärte das OVG Anfang Juli. Deswegen müsse der Staat seiner Schutzpflicht gegenüber der Bevölkerung nachkommen. Die Masken seien dabei neben anderen Maßnahmen ein zentrales Instrument zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.