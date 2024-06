Gesundheit Mehr Keuchhusten-Fälle: Ministerium ruft zur Impfung auf

Angesichts bundesweit steigender Fallzahlen von Keuchhusten hat das saarländische Gesundheitsministerium zur Impfung gegen die Krankheit aufgerufen. „Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, die Ausbreitung von Keuchhusten zu stoppen“, sagte der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) am Montag. Im Saarland wurden in diesem Jahr bisher 69 Fälle verzeichnet. Deutschlandweit gab es seit Jahresbeginn knapp 6600 gemeldete Fälle. Besonders betroffen sind den Angaben zufolge Kleinkinder und Senioren, aber auch Erwachsene können schwer erkranken.