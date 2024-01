Freizeit Mehr Jugendherbergsbesuche in Rheinland-Pfalz und Saarland

Auch der Ausblick auf das kommende Jahr ist Geditz zufolge positiv. Die Jugendherbergen rechneten damit, 2024 ebenso gute oder gar bessere Zahlen zu verzeichnen. Eine Herausforderung seien aber die angestiegenen Kosten in allen Bereichen. „Steigende Kosten können nicht in vollem Umfang an die Gäste weitergegeben werden, damit es nicht zu einem Einbruch bei den Übernachtungszahlen kommt“, so der Vorsitzende. Zudem stellten die Jugendherbergen gerade für die Familien ein attraktives Angebot dar, denen die wachsenden Lebenshaltungskosten ebenfalls zusetzten.