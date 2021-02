Kampf gegen Corona in Lothringen : Département Moselle bekommt 30 000 zusätzliche Impfdosen

Aufgrund der nach wie vor hohen Inzidenz schickt Paris mehr Impfstoff nach Metz. Außerdem bekommen die lothringischen Behörden tatkräftige Unterstützung aus Südfrankreich.

„Die Zahlen sind nach wie vor hoch, aber erstmal stellen wir keine Verschlechterung der Lage fest, sondern eine ganz leichte Verbesserung“, sagte Olivier Delcayrou der Metzer Präfektur am Dienstag vor Journalisten. Damit meint er den sogenannten Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen siebe Tage). Im Département Moselle mit Grenze zum Saarland liegt er derzeit bei 281. Im Gemeindeverband Metz Métropole erreicht er sogar 349. Immerhin etwa niedriger als die Woche zuvor (362). „Mehr als 47 000 Tests wurden in den vergangenen sieben Tagen durchgeführt“, erläuterte Delcayrou. Durch die Testkapazitäten, die von Woche zu Woche in Moselle erweitert werden, sollen Infektionen schneller aufgespürt werden und Infektionsketten durchgebrochen. Auch zu diesem Zweck sind in den vergangenen Tagen sind Soldaten der Marine aus dem südfranzösischen Marseille nach Lothringen gereist. Sie werden dort sie Abwasser aus zwölf Kläranlagen und in der Nähe von Seniorenheimen analysieren, um einen Trend in der Virusverbreitung zu erkennen. „Es ist ein zusätzliches Werkzeug, das uns hilft, potenzielle Clusters früher zu erkennen“, sagt Lamia Himer von der regionalen Gesundheitsbehörde ARS. Die Ursachen der hohen Zahlen im Département Moselle werden bei den Virusmutationen vermutet. „Aus diesem Grund wird jetzt bei jedem positiven Test grundsätzlich davon ausgegangen, dass es sich um die südafrikanische Variante handelt – und das solange bis die Ergebnisse der Sequenzierung vorliegen und wir es gegebenenfalls ausschließen können“, so Himer. Für Erkrankten mit einer Virusmutation dauert die Quarantäne in Frankreich zehn statt sieben Tagen bei der ursprünglichen Form von Sars-Cov-2.