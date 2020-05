Mehr Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bad Ems Hilfe für Bürger mit wenig Geld: Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nimmt in Rheinland-Pfalz weiter zu. Im Dezember 2019 erhielten 47 239 Menschen diese staatliche Unterstützung, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte.

