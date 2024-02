Finanzen Mehr Gewerbesteuer für Wörth: „Zum Jahresende schuldenfrei“

Unerwarteter Geldsegen für Wörth: Die pfälzische Stadt am Rhein nimmt 14 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuern ein als erwartet. „Der Kommune werden 2024 anstelle der bereits optimistisch geplanten 26 Millionen Euro rund 40 Millionen Euro zur Verfügung stehen“, sagte Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Summe setze sich zusammen aus Nachanmeldungen für 2023, die 2024 kassenwirksam werden, und der Erhöhung der Prognose für 2024. „Zum Jahresende werden wir schuldenfrei sein.“