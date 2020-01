Mehr Geld für Landeskasse: Steuereinnahmen und Niedrigzinsen

Mainz Höhere Steuereinnahmen und niedrigere Ausgaben für Zinsen haben im vergangenen Jahr mehr Geld in die Kasse des Landes Rheinland-Pfalz gespült als gedacht. Die Einnahmen lagen mit 18,47 Milliarden Euro um 503 Millionen über den Erwartungen, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Mainz anlässlich des vorläufigen Haushaltsabschlusses 2019 mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dieses Einnahmenplus sei vor allem auf „konjunkturbedingte Steuermehreinnahmen“ zurückzuführen.

Die Ausgaben betrugen 2019 letztlich 17,21 Milliarden Euro - 515 Millionen weniger als geplant. Hierzu hätten vor allem niedrigere Zinsausgaben geführt. Unter dem Strich übertraf der Haushaltsabschluss demnach wegen der Mehreinnahmen und der geringeren Ausgaben die Planungen um 1,019 Milliarden Euro.