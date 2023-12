Innenminister Mehr Geld für ehrenamtliche Feuerwehr

In Rheinland-Pfalz engagieren sich dem Ministerium zufolge etwa 51 000 ehrenamtliche Einsatzkräfte in rund 2250 örtlichen Feuerwehreinheiten. Zusätzlich bereiteten sich etwa 11.500 Jungfeuerwehrleute in rund 1100 Jugendfeuerwehren auf ihren Dienst in den Einsatzabteilungen vor.