Mehr Geld für die Kommunen: Saarlandpakt beschlossen

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, gibt ein Interview. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Die verschuldeten saarländischen Kommunen bekommen Finanzhilfen in Höhe von einer Milliarde Euro. Die sieht der sogenannte Saarlandpakt vor, den der Landtag in Saarbrücken am Mittwoch einstimmig beschlossen hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Damit übernimmt das Land die Hälfte der kommunalen Kassenkredite von insgesamt knapp zwei Milliarden Euro von den Städten und Gemeinden. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach von einem „historischen Kraftakt, der hier im Saarland geschafft wird“. Er bekräftigte die Forderung nach Bundesmitteln, um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu garantieren: „Wir werden nicht locker lassen, beim Bund weitere Hilfen einzufordern.“