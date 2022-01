Mehr Geld auch für Beamte des Landes

Mainz Die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger in Rheinland-Pfalz sollen rückwirkend zum 1. Dezember 2,8 Prozent höhere Bezüge erhalten. Der Ministerrat habe einen entsprechenden Gesetzentwurf gebilligt, der im Kern das jüngste Tarifergebnis für die Beschäftigten der Länder auf die Beamtinnen und Beamten übertrage, teilte das Finanzministerium am Montag mit.

„Mit der Tarifübernahme stellen wir sicher, dass auch die Beamtinnen und Beamten des Landes in angemessener Form an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben und einen Ausgleich für die besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie erhalten“, erklärte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Vorgesehen sind außerdem ein Sonderzuschlag für Alleinverdienerfamilien in unteren Besoldungsgruppen sowie darüber hinaus die Erhöhung des kinderbezogenen Familienzuschlags für dritte und weitere Kinder verbunden mit einem zusätzlichen, mietenstufenabhängigen Aufstockungsbetrag. Die Nutzung von Dienstfahrrädern soll ebenfalls besser geregelt werden.