Mehr freiwillige Schnelltests für Kitas und Grundschulkinder

Mainz Kitas und Schulen sollen trotz steigender Corona-Infektionen möglichst lange offen bleiben. Darin sind sich alle fünf Landtagsfraktionen einig. Mehr freiwillige Schnelltests sollen dabei helfen und Sicherheit geben.

Die freiwilligen, kostenlosen Corona-Schnelltests für Kitas, Grundschulen und Tageseltern in Rheinland-Pfalz werden ausgeweitet. „Künftig wird es für Kinder und Beschäftigte in Kitas, Grundschulen und in der Kindertagespflege anlassbezogene Schnelltests auf das Coronavirus geben“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung von Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) in Mainz.