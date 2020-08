Mehr Fracht am Airport Hahn trotz Corona: Ermittlungen

Hahn Trotz der Corona-Krise hat der Hunsrück-Flughafen Hahn im Juli mehr Fracht als im Vorjahresmonat verbucht. Sie stieg um 34,1 Prozent auf 17 363 Tonnen, wie aus der jüngsten Statistik der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) hervorgeht.

Unterdessen dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz und der Steuerfahndung des Finanzamts Trier an dem abgelegenen Flughafen nach einer Razzia im Juli an. Sie richten sich gegen drei Verantwortliche von sechs Firmen am Airport. „Die Ermittlungen in diesem Verfahren werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, teilte Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen nun mit. Wegen des Steuergeheimnisses und „auch, um den Ermittlungszweck nicht zu beeinträchtigen“, nannte sie weiterhin keine Details. Auch die Hahn-Geschäftsführung äußerte sich nach wie vor nicht dazu.