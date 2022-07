Förderung : Mehr Fortzubildende bekommen Aufstiegs-Bafög

Ein Antrag auf Ausbildungsförderung (Bafög) liegt auf der Tastatur eines Laptops. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Bad Ems Die Zahl der Fortzubildenden mit Aufstiegs-Bafög in Rheinland-Pfalz ist gestiegen. 2021 erhielten rund 9900 Fortzubildende eine entsprechende Förderung, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte.

Das waren etwa 700 mehr als im Vorjahr. Mit Aufstiegs-Bafög können Fortbildungen gefördert werden, die auf einem ersten beruflichen Abschluss aufbauen.

Insgesamt wurden 2021 knapp 53 Millionen Euro im Land bewilligt, davon etwa 43 Millionen als Zuschüsse. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Förderungen um 8,5 Millionen Euro. Die meisten Geförderten waren männlich (59 Prozent) und hatten einen deutschen Pass (96 Prozent). Viele waren unter 25 Jahre alt (47 Prozent) und in einer Fortbildung mit mehr als 21 Monaten Dauer (67 Prozent). Zwischen 2016 und 2021 stieg die Zahl der geförderten Fortzubildenden den Angaben zufolge um 37 Prozent.

