Mehr Finanzspritzen für beruflichen Aufstieg

Ein Stift liegt auf einem Antragsformular für BAföG. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/Archivbild

Bad Ems Mehr Finanzspritzen für den beruflichen Aufstieg: Die Zahl der Fortzubildenden mit Aufstiegs-Bafög ist in Rheinland-Pfalz gestiegen. 2019 erhielten rund 8700 Bürger eine Förderung im Rahmen des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte.

