Mehr Festnahmen: Schlag gegen Netzwerk falscher Polizisten

Koblenz Die Zahl der Festnahmen bei der Zerschlagung eines deutsch-türkischen Netzwerks von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben, ist weiter gestiegen. Der Koblenzer Einsatzleiter Stefan Heinz sprach am Donnerstag von 41 Festnahmen alleine in der Türkei.

Am Mittwoch war nach zahlreichen Razzien noch von 24 dort festgenommenen Verdächtigen die Rede gewesen - plus vier aktuelle Festnahmen in Nordrhein-Westfalen.

Der Koblenzer Staatsanwalt Matthias Teriet sagte, viele Verdächtige hätten sich mit ihrem türkischen Pass in der Türkei sicher gefühlt, weil dieses Land seine eigenen Bürger nicht in die Bundesrepublik ausliefere. Einsatzleiter Heinz betonte, erst die bislang seltene enge Zusammenarbeit mit etlichen türkischen Fahndern habe den Ermittlungserfolg ermöglicht. Viele mutmaßliche Täter in der Türkei hätten früher in Deutschland gelebt: „Die sprechen manchmal den Dialekt, den man gerade braucht“ in bestimmten deutschen Regionen, um leichter Vertrauen aufzubauen.