Mehr Feriensprachkurse und Hausaufgabenhilfen

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz Neben der Sommerschule können Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr auch an mehr Feriensprachkursen teilnehmen. Die Mittel für diese Kurse wurden von 450.000 auf 650.000 Euro erhöht, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte.